Adli ironizza con Dodo dopo l'errore del primo tempo: "Cosa saresti con il tiro"

L'ex centrocampista del Milan ha ironizzato riguardo al gol mancato dal compagno nel primo tempo di ieri con l'Inter

Yacine Adli non ha giocato la partita di ieri a causa di un problema fisico, però non si è risparmiato nel dopo gara con un commento ironico sotto il post di Dodò che, nel primo tempo, aveva sprecato una bella occasione su assist di Kean, chiudendo il destro sul fondo dopo una corsa di diversi metri. Ecco le sue parole: "Cosa saresti con il tiro" per rimarcare il tiro fuori misura del terzino che poteva portare in vantaggio già ad inizio partita la squadra di Palladino anche questo simboleggia il clima di unione che esiste nello spogliatoio gigliato.

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