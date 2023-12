Nazione: “Beltran avvoltoio alla Pippo Inzaghi, approfitta dell’errore del portiere avversario e la Fiorentina vince”

Lucas Beltran la mette dentro alla Pippo Inzaghi, lì appostato come un avvoltoio ad approfittare dell’errore del portiere avversario, la Fiorentina vince a Monza e piomba di forza in zona Champions, con il terzo posto distante tre punti. Causa ed effetto, questi, della partita di Natale dei viola, che dopo il lampo (fortunato) dell’argentino e dopo aver fallito in modo spettacolare (al contrario, sia chiaro) il raddoppio con Ikonè, sono stati bravi a gestire una gara non facile. Magari, è vero, il Monza non esattamente nel periodo migliore, ma è altrettanto doveroso ricordare che la Fiorentina si è presentata al Brianteo senza i suoi uomini chiave (Nico, Bonaventura e Quarta) e con Arthur non al top della condizione. Beltran al centro dell’attacco, con Ikonè e Kouame esterni e Barak in cabina di regia al posto di Bonaventura: è questo l’assetto offensivo con cui Italiano cerca il colpaccio a Monza. Lo scrive La Nazione.