L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani sera alle ore 20:45 contro la Fiorentina allo stadio Franchi.

Queste le sue parole: "Domani sera sarà una gara fondamentale. La Fiorentina è una squadra in salute, viene da due pareggi consecutivi e ha grandi qualità e ottimi calciatori. Dovremo fare una sfida da grade squadra perché sarà importante per la classifica di questa stagione. Vlahovic è un attaccante che sta facendo benissimo e insieme a Ribery saranno osservati speciali per la nostra difesa, però tutta la loro squadra è composta da ottimi giocatori. Giocheremo senza Fares, Escalante e Caicedo, ma recuperiamo Acerbi e Ramos".