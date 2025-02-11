La Gazzetta dello Sport rivela: "Palladino e Inzaghi hanno litigato, l'interista gli ha esultato in faccia"

I due tecnici hanno bisticciato alla fine della partita di ieri sera a causa dell'esultanza di Inzaghi verso il viola

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che, al termine della gara, vi è stato un diverbio sfociato in litigio tra Simone Inzaghi e Raffaele Palladino, infatti, subito dopo il fischio finale, il tecnico interista ha cercato con lo sguardo il suo avversario e gli ha esultato in faccia agitando le braccia. Inzaghi aveva manifestato un certo nervosismo dall'episodio del calcio d'angolo dopo che Palladino aveva protestato. I due hanno bisticciato e sono stati ammoniti, i battibecchi sono continuati dopo il rigore di Mandragora sempre nel segno delle provocazioni da parte del nerazzurro che voleva vendicarsi di giovedì ma non solo. Infatti, anche contro il Monza, Inzaghi era stato più volte beffato da Palladino e l'ha sempre accusata.