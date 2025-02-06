Inzaghi furioso per l'orario di Fiorentina-Inter, lo avevano rassicurato che si sarebbe giocato alle 18:30

Come rivelato dal noto quotidiano Tuttosport l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sarebbe furioso per l'orario del recupero tra Fiorentina e inter in programma questa sera al Franchi. L'allenatore d...

Come rivelato dal noto quotidiano Tuttosport l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sarebbe furioso per l'orario del recupero tra Fiorentina e inter in programma questa sera al Franchi. L'allenatore dell'Inter infatti aveva avuto delle rassicurazioni sul fatto che la partita di questa sera si sarebbe recuperata alle 18:30, esattamente come il recupero di Bologna-Milan in programma il 26 Febbraio.

Invece le pressioni da parte delle televisioni hanno portato ad un cambio di piano e la partita verrà giocata alle 20:45, orario non gradito dal tecnico dell'Inter.

IL MERCATO DI GENNAIO

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