Inzaghi: "Domenica serata brutta per tutti, conta solo che adesso Edoardo stia bene"
Il tecnico interista ha salutato con affetto il centrocampista della Fiorentina augurandogli una pronta guarigione
Su DAZN ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi prima della gara contro il Parma ed è tornato sul match di settimana scorsa a Firenze rinviato per il malore ad Edoardo Bove dopo 17 minuti: "Domenica scorsa è stata una brutta serata per tutti, volevamo offrire un bello spettacolo per il pubblico, ma purtroppo è capitato quello che tutti sappiamo. Menomale che il peggio sembra essere alle spalle ed Edoardo sta bene, per noi conta questo e lo salutiamo con grande affetto augurandogli un pronto rientro in campo."
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