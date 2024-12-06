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Inzaghi: "Domenica serata brutta per tutti, conta solo che adesso Edoardo stia bene"

Il tecnico interista ha salutato con affetto il centrocampista della Fiorentina augurandogli una pronta guarigione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2024 19:19
Inzaghi: "Domenica serata brutta per tutti, conta solo che adesso Edoardo stia bene" -
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Su DAZN ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi prima della gara contro il Parma ed è tornato sul match di settimana scorsa a Firenze rinviato per il malore ad Edoardo Bove dopo 17 minuti: "Domenica scorsa è stata una brutta serata per tutti, volevamo offrire un bello spettacolo per il pubblico, ma purtroppo è capitato quello che tutti sappiamo. Menomale che il peggio sembra essere alle spalle ed Edoardo sta bene, per noi conta questo e lo salutiamo con grande affetto augurandogli un pronto rientro in campo."

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