Inzaghi: "La data del recupero con la Fiorentina ci congestiona il calendario, non possiamo allenarci"

Il tecnico nerazzurro ha parlato oggi in conferenza stampa anche del recupero di giovedì contro i viola al Franchi

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan di domani ed ha toccato anche il tema del recupero contro la Fiorentina di giovedì sera: "Stiamo giocando tantissimo, abbiamo fatto sedici partite in due mesi vuol dire fare tutte le partite di campionato da agosto a gennaio solo in due mesi. Questo mi preoccupa molto perché non siamo allenati, stiamo solo giocando partite di continuo. Ora abbiamo il derby poi il recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia. Potevano organizzarsi meglio e farci giocare in altre date sia per il recupero che per la Coppa, volevamo avere un mese di febbraio più leggero ma dovremo correre come a gennaio. Arrivare tra le prime 8 non ci ha tolto nessuna partita, anzi. Non possiamo lavorare con calma, dobbiamo adeguarci ma non lo trovo giusto perché non abbiamo riposo."

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