Gazzetta avverte Inzaghi: “Fiorentina rovinata dal mercato ma occhio a Palladino. La Viola ha fiducia”

Serata che fa gola anche alla Fiorentina, sebbene sia in emergenza

L'Inter ha l'occasione di tornare in vetta dopo cinque mesi: l'ultima volta è stata dopo la terza giornata. Era agosto, si andava al mare. Ora è tempo di settimane bianche. Per dirla come farebbe Marotta: non è più periodo per essere cacciatori, è l'ora di fare la lepre.

Ma la serata fa gola anche a Palladino. Perché il mercato gli ha rovinato di certo questa partita, ma non può cancellare l'ambizione: una vittoria riporterebbe la Fiorentina al quarto posto, ad altezza Lazio. E sarebbe la conferma che il periodo buio, iniziato poco dopo la notte balorda di Bove, con due punti in sei partite, è definitivamente alle spalle. I colpi con Lazio e Genoa sono l'indizio di un vento decisamente cambiato: non del tutto convincenti, ma comunque segnali su cui si appoggia Palladino e che Inzaghi farà bene a non sottovalutare. L'Inter trova una Fiorentina povera di risorse, ma non povera di fiducia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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