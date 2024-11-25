Gazzetta: “La Fiorentina spaventa l’Inter. Champions? Inzaghi non può ignorare i viola”

Inzaghi deve tarare al meglio il turnover in Coppa per arrivare bene a Firenze

Ma, per quanto sia importante raggiungere i 13 punti, bottino che di fatto assicura un posto nelle 24 qualificate, Inzaghi non può ignorare la Fiorentina all'orizzonte. L'incrocio di domenica al Franchi, contro una squadra che si presenta con gli stessi punti e 7 vittorie di fila alle spalle, merita più di un pensiero. Nell'euro vigilia di Inzaghi, il problema non è solo il Lipsia, ma tarare al meglio il turnover per arrivare in forze a Firenze, nel derby tra seconde, senza compromettere la prestazione di Champions. A Verona, Simone ha avuto gol e buone risposte da Correa e Bisseck. Domani dovrà pescare ancora oltre i soliti noti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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