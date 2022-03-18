S. Inzaghi: "Fiorentina in salute e con identità precisa. Siamo pronti, vogliamo tornare a vincere"

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Fiorentina-Inter ai microfoni di Inter TV

Mister Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Senza dubbio in questo periodo c’è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c’è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c’è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità. Troviamo una squadra in salute che sta facendo un buon campionato, con un allenatore che ha ottime idee e dà un’impronta precisa alle sue squadre. Abbiamo lavorato in questi giorni per farci trovare pronti sapendo che avremo di fronte un avversario di assoluto valore".

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