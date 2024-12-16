L'Inter passeggia all'Olimpico. 6-0 alla Lazio che resta al quarto posto con la Fiorentina

La Lazio di Baroni sino ad oggi perfetta o quasi viene travolta dai campioni d'Italia apparsi in grande spolvero

Inter devastante. All'Olimpico la Lazio è stata sconfitta per 6-0! I campioni d'Italia hanno dilagato e lo hanno fatto giocando un calcio splendido contro una squadra che finora era stata quasi perfetta. Sei gol realizzati da sei giocatori diversi. La squadra di Inzaghi sale a quota 34 punti, è a una lunghezza dal Napoli e a tre dall'Atalanta. Ma l'Inter ha una partita in meno. La Lazio resta al quarto posto con la Fiorentina.

Lo riporta fanpage.it

Bucchioni: “Italiano l’anno scorso sarebbe andato via a metà campionato per situazioni con la tifoseria”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-lanno-scorso-sarebbe-andato-via-a-meta-campionato-per-situazioni-con-la-tifoseria/281175/