Bucchioni: "Italiano l'anno scorso sarebbe andato via a metà campionato per situazioni con la tifoseria"

Enzo Bucchioni svela un retroscena legato agli ultimi mesi da separato in casa di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ritornando sulle polemiche del dopogara di Bologna-Fiorentina:

“Non ho condiviso quanto accaduto nel post partita di Bologna-Fiorentina. Faccio sempre fatica a commentare quando si tira in ballo l’uomo; le parole dette da Pradè nei confronti di Italiano trovo siano state eccessive" .

"La separazione evidentemente non è avvenuta serenamente come ci hanno voluto far credere. Italiano ha comunicato alla Fiorentina il 16 marzo che non sarebbe rimasto, se ne sarebbe andato anche a metà campionato, per situazioni con la tifoseria, per episodi che non lo facevano più stare benea Firenze”.

“Ha esultato in maniera eccessiva? Forse, ma esulta sempre così ed era comunque una partita importante. Non doveva esultare contro la Fiorentina come i calciatori che quando segnano all’ex squadra non esultano? Perchè non devi esultare per la società e i tifosi che ti stanno applaudendo? Nel calcio di oggi non è più come una volta. Il dolore vissuto da Palladino in queste ore avrebbe dovuto forse ispirare tutti ad una maggiore prudenza nei comportamenti e nelle dichiarazioni. Un brutto epilogo di una partita che era stata bella e ben giocata soprattutto nel primo tempo”.

Pres.Olympiacos: “Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia”

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