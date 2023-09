Inzaghi: “Cinquanta giorni perfetti, questa potrebbe essere l’Inter più forte mai allenata”

Simone Inzaghi è intervento dalla sala stampa di San Siro dopo la gara contro l’Inter, queste le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina:

Il tempo dirà se questa è l’Inter più forte che io abbia mai allenato. Il primo rigorista è Chalanoglu, poi vengono Lautaro e Arnautovic. Il derby adesso è importante, rappresenta tanto per noi, sappiamo come è andato lo scorso anno, sia noi che loro avremmo voluto prepararla nel migliore dei modi ma ci sono le nazionali ed è cosi. La squadra ha sempre cercato di fare il massimo, in queste prime 3 partite ho dato priorità a questi giocatori ma dopo la sosta ci saranno tante partite e diversi cambiamenti. Thuram è venuto con grande voglia, si è inserito molto bene nel gruppo, ha fatto molto bene. Sono contento, abbiamo fatto 50 giorni alla perfezione, ora viene il derby, è solo l’inizio ma dobbiamo continuare cosi”

