Da Milano scrivono: "Parisi obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di Gennaio"

L'ex Empoli decisamente chiuso in viola da Biraghi e Gosens sarebbe stato individuato da Marotta come possibile alternativa a Dimarco

Per rimanere competitivi in ogni ambito per l'Inter sarà necessario puntellare i reparti con colpi di talento e prospettiva. A tal proposito una suggestiva idea sta balenando tra i pensieri del presidente dell’Inter.

Le attenzioni della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero, molto presto, spostarsi su uno dei gioielli della Serie A. Occhi puntati a Firenze, visto che tra le file della squadra allenata da Raffaele Palladino vi è un talento assoluto che già nel mese di gennaio potrebbe finire per vestire la casacca nerazzurra.

Una delle zone del campo che Marotta vuole rinforzare il prima possibile è la corsia mancina. Al di là dell’intoccabile Dimarco, spazio alle seconde linee. E qualcosa in tal senso sembrerebbe muoversi sull’asse Milano-Firenze: l’Inter pensa a Fabiano Parisi.

Il 23enne di Solofra è sotto contratto con il club di Rocco Commisso fino al 30 giugno 2028 ma, nonostante ciò, potrebbe ritrovarsi molto presto a fare le valigie. Il motivo è presto detto: Parisi è chiuso, in quella zona del campo, da Biraghi e Gosens. E nonostante 8 apparizioni con 1 rete ed 1 assist vincente, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla squadra gigliata

A tal proposito l’ex Empoli, arrivato a Firenze nel luglio 2023 per 10 milioni di euro, potrebbe essere uno dei primissimi colpi dell’anno nuovo per l’Inter di Simone Inzaghi.

Un laterale di grande corsa e qualità, dal mancino raffinato che all’occorrenza farebbe rifiatare il titolarissimo Dimarco. Valutato intorno ai 15 milioni di euro, Parisi percepisce appena 1,5 milioni di euro all’anno: rappresenterebbe un’alternativa di assoluto valore sulla corsia sinistra di Inzaghi, con il conseguente dirottamento di Carlos Augusto al ruolo di braccetto mancino nella difesa a 3.

Una strategia chiara, anche in ottica futura, visto che si tratta di un classe 2000 che ha già mostrato qualità importanti e ha enormi margini di crescita.

Lo riporta interlive.it

Il Torino batte il Como grazie al muro Vanja e scavalca la Fiorentina. Fischiatissimo Belotti

https://www.labaroviola.com/il-torino-batte-il-como-grazie-al-muro-vanja-e-scavalca-la-fiorentina-fischiatissimo-belotti/274039/