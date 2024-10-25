Il Torino batte il Como grazie al muro Vanja e scavalca la Fiorentina. Fischiatissimo Belotti

Il Toro di Vanoli si rialza dopo un lungo periodo grigio e riaggancia seppur momentaneamente le posizioni che contano. Decisivo il 2005 Njie

Vanoli voleva i punti e il suo Torino gliene regala tre: contro il Como è decisiva la rete del classe 2005 Njie su regalo di Braunoder, i granata vincono 1-0 e si rialzano dopo quattro sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato. Gli ospiti, però, creano tante occasioni e il migliore in campo è Milinkovic-Savic. Nel Como fischiatissimo l'ex viola e granata Andrea Belotti.

Lo riporta corrieredellosport.it

Velasco denuncia: “Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no”

https://www.labaroviola.com/velasco-denuncia-quando-conviene-i-figli-dei-migranti-sono-italiani-quando-non-conviene-no/274034/