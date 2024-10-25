Velasco denuncia: "Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no"
Con gli immigrati lo sport italiano utilizza due pesi e due misure tra persone comuni e potenziali atleti di livello. Velasco non ci sta
Parole che forse non piaceranno a tutti, ma Julio Velasco commissario tecnico della nazionale di pallavolo femminile prosegue come sempre ha fatto dritto per la sua strada. Che ora lo porterà a Los Angeles da detentore dell'oro olimpico:
"Lo sport secondo me riflette una grande ingiustizia, quando conviene i figli dei migranti diventano italiani, quando non conviene invece no - comincia- Se è un buon giocatore o una buona giocatrice vedrete che diventerà italiano e firmano tutti, anche i partiti contrari saranno d'accordo". Per questo secondo lui dovrebbe esistere uno Ius Soli di tutto, senza distinzioni tra quello "scholae" o "sportivo, perché "nel mondo di oggi un ragazzo che nasce, studia e lavora in Italia deve essere italiano".
Lo riporta ansa.it
De Sisti: “Roma e Firenze due città speciali. Vincere in viola è stato un orgoglio”
https://www.labaroviola.com/de-sisti-roma-e-firenze-due-citta-speciali-vincere-in-viola-e-stato-un-orgoglio/274031/