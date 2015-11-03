Notizie Sport Fiorentina

Velasco denuncia: "Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no"
25 ottobre 2024 23:24
Dal 2030 saranno vietati i campi in erba sintetica, una batosta per lo sport. Microplastiche pericolose
16 ottobre 2023 14:55
Dalla Spagna, Jovic esubero del Real, potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina a gennaio
09 ottobre 2021 18:50
Spadafora: "Finita l'emergenza Coronavirus, mi occuperò della riforma dello sport"
02 maggio 2020 11:59
Renzi: "Lo sport non è solo Juventus e Fiorentina, devono ripartire tutte le attività"
23 aprile 2020 15:52
Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"
29 marzo 2020 11:51
Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."
13 marzo 2020 01:30
Emergenza Coronavirus, il Decreto del Governo: Serie A a porte chiuse e controlli specifici per i tesserati
04 marzo 2020 20:45
Spadafora: "Inaccettabile giudicare le scelte secondo una visione di parte"
01 marzo 2020 00:18
Spadafora: "Vogliamo far ripartire lo sport garantendo la salute. Proporrò misure specifiche"
28 febbraio 2020 22:49
Allenamenti e partite a porte chiuse in cinque regioni. Il calcio giovanile non si ferma, ma...
25 febbraio 2020 13:44
Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."
23 febbraio 2020 18:41
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