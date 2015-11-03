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Notizie Sport Fiorentina

Velasco denuncia: "Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no"

25 ottobre 2024 23:24

Dal 2030 saranno vietati i campi in erba sintetica, una batosta per lo sport. Microplastiche pericolose

16 ottobre 2023 14:55

Dalla Spagna, Jovic esubero del Real, potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina a gennaio

09 ottobre 2021 18:50

Spadafora: "Finita l'emergenza Coronavirus, mi occuperò della riforma dello sport"

02 maggio 2020 11:59

Renzi: "Lo sport non è solo Juventus e Fiorentina, devono ripartire tutte le attività"

23 aprile 2020 15:52

Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"

29 marzo 2020 11:51

Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."

13 marzo 2020 01:30

Emergenza Coronavirus, il Decreto del Governo: Serie A a porte chiuse e controlli specifici per i tesserati

04 marzo 2020 20:45

Spadafora: "Inaccettabile giudicare le scelte secondo una visione di parte"

01 marzo 2020 00:18

Spadafora: "Vogliamo far ripartire lo sport garantendo la salute. Proporrò misure specifiche"

28 febbraio 2020 22:49

Allenamenti e partite a porte chiuse in cinque regioni. Il calcio giovanile non si ferma, ma...

25 febbraio 2020 13:44

Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."

23 febbraio 2020 18:41

Rignano intitola lo stadio a Davide Astori. Il sindaco: "Esempio per i giovani che si avvicinano allo sport"

16 novembre 2019 19:09

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