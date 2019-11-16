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Rignano intitola lo stadio a Davide Astori. Il sindaco: "Esempio per i giovani che si avvicinano allo sport"

A Rignano il Comune ha deciso di intitolare lo stadio locale a Davide Astori ed una via antistante l'impianto a Stefano Borgonovo. Ecco le parole del sindaco Daniele Lorenzini ai microfoni di Radio Br...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 19:09
Rignano intitola lo stadio a Davide Astori. Il sindaco: "Esempio per i giovani che si avvicinano allo sport" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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A Rignano il Comune ha deciso di intitolare lo stadio locale a Davide Astori ed una via antistante l'impianto a Stefano Borgonovo. Ecco le parole del sindaco Daniele Lorenzini ai microfoni di Radio Bruno: “Abbiamo intitolato queste strutture a due grandi uomini, che devono essere d’esempio per le future generazioni. Borgonovo con grande dignità ha affrontato una malattia devastante e ha permesso che venisse conosciuta. Davide Astori, in un momento in cui i media fanno da padroni, con dignità e poche parole si è dimostrato un leader in campo e fuori, di grande esempio per i giovani che si apprestano a iniziare un’attività sportiva”.

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