Rignano intitola lo stadio a Davide Astori. Il sindaco: "Esempio per i giovani che si avvicinano allo sport"

A Rignano il Comune ha deciso di intitolare lo stadio locale a Davide Astori ed una via antistante l'impianto a Stefano Borgonovo. Ecco le parole del sindaco Daniele Lorenzini ai microfoni di Radio Br...

A Rignano il Comune ha deciso di intitolare lo stadio locale a Davide Astori ed una via antistante l'impianto a Stefano Borgonovo. Ecco le parole del sindaco Daniele Lorenzini ai microfoni di Radio Bruno: “Abbiamo intitolato queste strutture a due grandi uomini, che devono essere d’esempio per le future generazioni. Borgonovo con grande dignità ha affrontato una malattia devastante e ha permesso che venisse conosciuta. Davide Astori, in un momento in cui i media fanno da padroni, con dignità e poche parole si è dimostrato un leader in campo e fuori, di grande esempio per i giovani che si apprestano a iniziare un’attività sportiva”.