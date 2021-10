Dalla Spagna, Jovic esubero del Real, potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina a gennaio

Isco, Dani Ceballos, Marco Asensio, Mariano Diaz e Luka Jovic. Sono questi i possibili partenti del Real Madrid a gennaio, esuberi di lusso che potrebbero far comodo a diverse squadre in Europa. Come riporta Sport, tra i due centravanti Ancelotti preferisce il serbo. che è nel mirino della Fiorentina e potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito. Asensio non è contento ma la società non ha intenzione di lasciarlo partire, nonostante il Borussia Dortmund abbia bussato alla sua porta. Potrebbe però rientrare in un’eventuale operazione futura per avvicinare la firma di Erling Haaland. Lo riporta TMW

