L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a fine partita dopo la sconfitta con la Fiorentina su Dazn.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è delusione, sapevamo che sarebbe stata una gara tosta e dura, nel primo tempo abbiamo fatto bene e tenuto bene il campo. Ci sono stati episodi che hanno indirizzato la gara, la grande occasione di Correa nel primo tempo. Poi sul primo gol dovevamo difendere meglio. Nella ripresa troppo spezzettata la sfida, c’è rammarico per la prima frazione più che altro. Abbiamo girato molto lentamente la palla anche se abbiamo trovato una squadra che si sarebbe difesa molto bene. Alla fine non si è più giocato, nel secondo tempo avremo giocato sì e no 20 minuti. Mi è dispiaciuto molto essere sotto 1-0 dopo un primo tempo del genere”.

LEGGI ANCHE LA CRONACA DI FIORENTINA-LAZIO