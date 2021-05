Fiorentina-Lazio finisce 2-0. Vlahovic con la sua doppietta trascina la Fiorentina verso la salvezza

Al 3′ bell’azione in velocità della Fiorentina, Franck Ribery mette dentro, spizza di testa Jack Bonaventura ma la palla va a lato. Al 7′ azione pericolosa della Lazio, Immobile sbuca alle spalle dei difensori, salva Pezzella. Al 10′ tiro di Castrovilli, salva Reina. All’11 grande azione della Lazio, bell’intervento di Dragowski che salva su Correa. Al 16′ Vlahovic salta ma non trova la porta. Al 23′ Lazio ad un passo dal gol del vantaggio, Radu di testa, la palla finisce alla sinistra di Dragowski. Al 26′ palo di Immobile, ma era fuorigioco. Al 32′ Fiorentina in vantaggio contro la Lazio al Franchi di Firenze. Castrovilli passa a Biraghi che mette dentro per Vlahovic, il quale da due passi firma l’1-0 viola. 20° gol in campionato per il serbo. Al 39′ grande occasione per la Fiorentina, Ribery mette dietro per Pulgar che arriva ma a palla viene deviata in angolo. Al 42′ Immobile grande occasione sui suoi piedi, salva Dragowski ancora una volta ma l’occasione è in fuorigioco.

Al 62′ occasione Fiorentina da calcio piazzato, stacca Pezzella ma la palla finisce fuori. Al 65′ occasione viola, Castrovilli viene travolto ma riesce a passare palla a Vlahovic che spara addosso a Reina. Al 70′ cross basso velenoso di Pulgar ma Reina riesce a respingere. All’85’ conclusione di testa di Muriqi. All’89’ gran cross di Pulgar stacca Vlahovic che insacca la palla alle spalle di Reina. 2-0 Fiorentina contro la Lazio. Fiorentina-Lazio finisce 2-0. Tre punti d’oro conquistati dalla Viola.

LEGGI ANCHE, LAZZARI SIMULA, SVISTA DI MARESCA CHE CONCEDE UNA PUNIZIONE PERICOLOSA. PROTESTE DI BIRAGHI ED INZAGHI