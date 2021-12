Repubblica rivela, l’Inter vuole Dragowski, costa 18 milioni. La Fiorentina lo sostituisce con Meret?

Si muove anche il mercato dei portieri, lo scrive la Repubblica sul proprio sito. L’inter è alla ricerca del successore di Handanovic, che ha il contratto in scadenza a giugno. Lo sloveno in realtà potrebbe prolungare fino al 2023, ma la società è comunque orientata su un portiere che possa giocare da titolare nella prossima stagione. L’obiettivo di Ausilio e Marotta è André Onana dell’Ajax. Il portiere della nazionale camerunense, classe 1996 si svincola a fine campionato: il suo desiderio è di giocare nel Barcellona. L’Inter non molla e continua a trattare con l’entourage del ragazzo, ma nel frattempo sta sondando anche altre piste. Una, nello specifico, porta al portiere della Fiorentina Dragowski (scadenza contratto 2023). Il polacco piace moltissimo a Simone Inzaghi. Commisso valuta il suo portiere 18 milioni di euro ed è pronto a sostituirlo con Meret del Napoli, molto stimato anche dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il preferito del tecnico biancoceleste resta Kepa del Chelsea, Meret viene considerato l’alternativa migliore, anche se Mendes ha proposto Diogo Costa del Porto prossimo avversario proprio dei biancocelesti in Europa League. De Laurentiis e Giuntoli vorrebbero rinnovargli il contratto (scadenza anche lui 2023), il ragazzo prende tempo.

