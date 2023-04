Inzaghi ancora ci pensa: “Oggi come contro la Fiorentina, meritavamo di vincere, troppa delusione”

Simone Inzaghi si presenta anche in conferenza stampa dopo il match pareggiato per 1-1 sul campo della Salernitana. Il tecnico dell’Inter esordisce così nella sala stampa dell’Arechi. Queste le sue parole registrate da Fcinternews:

“È normale che oggi c’è delusione. Abbiamo visto che tipo di partita è stata. Chiaramente pensando anche all’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, penso che un gol in 20 occasioni nitide sia poco. C’è qualcosa che non va, ma sulla prestazione e l’impegno della squadra non c’è nulla da dire. Dobbiamo essere resilienti e lasciarci alle spalle questa grossa delusione. Sappiamo che il grandissimo errore è stato non aver fatto il secondo gol e poi capita di subire un gol come quello di oggi”.

Sei fiducioso alla luce delle ultime prestazioni?

“Dobbiamo essere bravi a fare questo, con i ragazzi ne parleremo perché anche loro sentono questo momento, sono giocatori responsabili e sanno che in campionato ci mancano punti, ma per quanto riguarda l’applicazione e la preparazione delle partite non ho nulla da dire. Anche loro vorrebbero che in campionato le cose andassero come nelle coppe ma non ci riesce. Sappiamo che in campionato le cose non stanno andando come vorremmo. Poi bisogna anche lasciare da parte i risultati guardando le prestazioni. Dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle anche quest’altra delusione”.

C’è troppo egoismo da parte di qualche calciatore? Penso a Mkhitaryan contro la Fiorentina o Lautaro stasera.

“Oggi non mi sento di parlare di egoismo, mi sento di parlare di aver visto cose che non vedevo da tanto tempo, penso al colpo di testa di Lukaku, il palo di Barella. Sicuramente in questo momento stiamo pagando. Oggi sulla prestazione nulla da dire, la delusione oggi in tutte le componenti è cocente ma dobbiamo andare avanti. Secondo me tra Fiorentina e Salernitana, lasciando da parte un attimo il risultato, la squadra per gioco e per quanto ha creato ha fatto bene. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, ma tutti e non solo gli attaccanti”.

L’Inter andrà in Champions League secondo te?

“La mia convinzione è assolutamente sì. Sappiamo che dobbiamo perseverare, non ho nulla da dire a questi ragazzi sul lavoro, non hanno mai lesinato in questi 18 mesi con me. Siamo in ritardo in campionato, le nostre prestazioni non sono state coronate dal risultato ma secondo me avremmo meritato di vincere tutte e tre le ultime partite”.

