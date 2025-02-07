Da Milano sono spaventati: “L’Inter lunedì sanguinerà ancora, pericolo Fiorentina. Inzaghi non ha un piano B”

Forse per l'Inter sarebbe stato meglio ritrovare la Fiorentina più avanti

La mancanza di un piano B, di qualcosa d'alternativo al solito 3-5-2, è uno dei limiti del calcio inzaghiano, monotematico all'eccesso, nel bene e nel male. Ieri ha vinto il valore opposto, il football multi-modulare di Palladino, allenatore che in questa sua prima stagione fiorentina ha navigato in diversi mari tattici. Per uno scherzo del calendario, lunedì a San Siro ci sarà l'immediata rivincita e non sappiamo quanto la cosa possa giovare all'Inter.

Forse sarebbe stato meglio ritrovare la Fiorentina più avanti, lunedì la ferita sanguinerà ancora. Inzaghi non avrà alternativa: vincere o scivolare indietro. Domenica sera il Napoli ospiterà l'Udinese e forse volerà a più sei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-esalta-palladino-un-po-italianista-un-po-giochista-che-partita-della-fiorentina/287992/