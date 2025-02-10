Inzaghi: "La Fiorentina ha ragione ad arrabbiarsi, la palla era uscita. Il Var non doveva intervenire sul rigore"

Il tecnico nerazzurro ha commentato in conferenza stampa la vittoria di stasera contro la Fiorentina di Palladino

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha risposto a numerose domande riguardo alla gara con la Fiorentina: "Sono stati bravissimi i ragazzi, siamo stati aiutati dal pubblico e abbiamo vinto insieme una partita determinante per il nostro cammino. Abbiamo approcciato bene entrambi i tempi, da squadra matura. Non era semplice, abbiamo trovato la Fiorentina uguale a giovedì e serviva pazienza per muovere la palla. Però siamo stati più veloci, più bravi nelle seconde palle, più equilibrati: a parte il rigore, Sommer è stato tranquillo".

Prosegue :"Abbiamo analizzato quello che era successo giovedì, ho cercato di alleggerire i ragazzi insieme allo staff, non abbiamo fatto ritiro per farli stare con le famiglie. Gli ho detto di non ascoltare tanto, sono stati bravi e non hanno ascoltato, recuperando energie e mettendo in campo un'ottima prova, non scontata".

Sull'episodio dell'angolo: "La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo nato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c'è stato un attimo di tensione. Poi ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai: è intervenuto il VAR che non è intervenuto nel derby e avremmo vinto la partita. Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il VAR, poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste."

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