Di Marzio riporta: "Inzaghi e il Pisa vanno verso la separazione, il tecnico è richiesto dal Palermo"

L'ex attaccante rossonero e tecnico del Pisa dovrebbe lasciare la panchina toscana per andare al Palermo in B

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il tecnico del Pisa ed ex calciatore Filippo Inzaghi ha comunicato alla società appena neopromossa in Serie A guidata dal presidente Corrado di non voler proseguire l'esperienza sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione. Il tecnico e la società si sarebbero incontrati per programmare il futuro, ma ci sono delle differenze di vedute evidenti che hanno portato Inzaghi a scegliere di restare in Serie B per vincere di nuovo il campionato. Sullo sfondo per Inzaghi c'è l'ambizioso Palermo che punterebbe sull'ex bomber piacentino per tentare la promozione in A con un contratto fino al 2027, mentre il Pisa starebbe pensando a uno tra Pirlo, Giardino e Zanetti ( qualora lasciasse il Verona) per sostituirlo.