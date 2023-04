A Inzaghi non passa più: “Come contro la Fiorentina, meritavamo noi. Terracciano ha respinto tutto”

L’Inter capitola ancora in campionato, lo fa per la terza volta consecutiva in casa senza segnare siglando un record negativo storico per il club, messa all’angolo anche dal Monza nella sera in cui poteva mettere la freccia su Milan e Roma e invece rischia di venire ancora più risucchiata verso il basso in classifica. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Salernitana, Monza, Fiorentina, Spezia, sembra un film già visto: gara in controllo, attacco sterile, sconfitta. Come si spiega?

“La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritava il vantaggio. Poi ci siamo innervositi perdendo le distanze, abbiamo subito qualche ripartenza. Stasera con il Monza è stata la fotocopia delle gare con la Fiorentina e la Salernitana. Abbiamo trovato Terracciano, Ochoa e Di Gregorio che hanno respinto tutto. Siamo delusi e arrabbiati, però non è vero che sentiamo solo le coppe: sapevamo dell’importanza di questa partita, parliamo di un risultato negativo che rallenta il percorso”.

Com’è possibile che la squadra non spinga in campionato come in coppa?

“Quello è l’episodio che cambia tutto. Nelle ultime tre partite in campionato, le occasioni sono superiori rispetto a Champions e Coppa Italia. I risultati non ci aiutano, ogni volta ne parliamo tra noi. Non è un caso che ogni volta il portiere avversario è il migliore in campo, abbiamo bisogno di punti però non arrivano. Nella ripresa abbiamo perso lucidità e mosso la palla più lentamente”.

La qualificazione alla Champions è più alla portata vincendo questa edizione della competizione invece che con il campionato?

“E’ dalla ripresa del campionato che non siamo più ai nostri livelli, per 16 mesi siamo stati il miglior attacco ora stiamo concretizzando meno. Nelle tre sconfitte meritavamo di vincere sia contro la Fiorentina, sia stasera e sia contro la Salernitana. La squadra crea e propone, dobbiamo avere più determinazione come squadra. Io penso però che in campionato siamo a -2 dal Milan e abbiamo tutte le carte in regola. Però abbiamo tre partite in casa, ci deve preoccupare la cosa. Dobbiamo lavorare per migliorare, anche sul campo quando non abbiamo il tempo. Il risultato non rispecchia questo, ma dobbiamo fare ancora di più”.

Ci sono motivazioni tecniche per la costruzione della squadra?

“Siamo costruiti per fare bene in tutti gli obiettivi. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia e in Champions, non è vero che le motivazioni non ci sono in campionato. Sono molto deluso in campionato, ma per le ultime tre partite sono relativamente soddisfatto da quanto messo in campo dalla squadra”.

Ha perso anche il Benfica, hai in mente la squadra per mercoledì? Che partita sarà?

“Una partita dove dovremo fare nel migliore dei modi perché gli avversari hanno avuto tante occasioni nell’ultimo match di campionato. Le squadre di Champions pagano quando giocano con tanta continuità. A volte un allenatore si fa delle idee ma poi ci possono essere smentite perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”.

