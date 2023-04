La macchina di Batistuta usata a Firenze nel 1997 è in vendita per 30 mila euro. Collezionisti in gara

Il sito auto.it mette in vendita la macchina di Batistuta del 1997, un grande regalo per tutti appassionati di calcio che hanno la passione per le youngtimer. Si tratta di una Mercedes-Benz SL 320 appartenuta a Gabriel Omar Batistuta e che il bomber argentino ha usato in quella stagione (1997/1998) tra le vie di Firenze e non solo. La Mercedes-Benz SL 320 dell’annuncio è stata immatricolata dall’argentino nel gennaio del 1997. Ha percorso solo 113.666 km. Non tantissimo vista l’età ed il fatto che si tratta di una macchina che ha 26 anni, l’auto è in vendita a 30 mila euro e probabilmente un oggetto del desiderio per quei tifosi viola nostalgici sia del bomber argentino e sia di quell’epoca viola e non solo.

