Palladino-Inzaghi: Uno scontro d'alta classifica che nessuno si sarebbe aspettato in estate

Il confronto fra viola e nerazzurri sarà una sfida anche tra due tecnici giovani e di grande valore come Palladino e Inzaghi

La Fiorentina è un avversario gradito a Simone Inzaghi, infatti il tecnico interista ha vinto in ben 12 gare sia da allenatore nerazzurro che prima alla Lazio. Da tecnico dell'Inter ha mai perso e a Milano solo nel 2022 con lo 0-1 di Bonaventura. Mentre Inzaghi ha perso da tecnico laziale al Franchi solo contro la viola di Iachini grazie ad una doppietta di Vlahovic che diede la salvezza ai gigliati. Palladino, invece, ha vinto a Milano due stagioni fa per 0-1 nell'unico successo contro Inzaghi e ha pareggiato 2-2 a Monza mentre l'anno scorso è caduto 5-1 al Brianteo e 2-0 a San Siro. Una vittoria, un pareggio e 2 KO, sicuramente un trend da migliorare per il tecnico campano, magari a partire da stasera....

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