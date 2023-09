Inzaghi: “Berardi ha fatto un gol incredibile, se ne vedono pochi cosi, l’ha messa all’incrocio”

Il mister dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo.

Stasera non siete riusciti ad inquadrare bene la porta.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. per quanto creato, dovevamo afre più gol. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, poi dopo l’infortunio dell’1-1 abbiamo perso le distanze e dopo il gol di Berardi non siamo riusciti a ritrovare lucidità”.

Casuale che non avete vinto contro Real Sociedad e Sassuolo?

“Hanno delle similitudini, ma nel primo tempo abbiamo coperto bene il campo ed è lì che dovevamo essere più bravi a sfruttare le palle fatte arrivare in area. Sappiamo che ci sono episodi che ti possono non girare a favore, se perdi le distanze e non sei lucido, diventa difficile”.

Sul gol di Berardi potevate fare di più?

“Tantissimo merito loro, Berardi e Laurienté sono giocatori importanti. Berardi ha grandi qualità balistiche: è un eurogol, se ne vedono pochi cosi, l’ha messa all’incrocio dei pali. Dopo quello, dovevamo essere più lucidi. Abbiamo creato poi qualcosa, ma non con la stessa lucidità mostrata in precedenza”.

40 giorni di grandi elogi: come vivete la prima sconfitta stagionale?

“Ci dispiace aver perso davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo essere lucidi e capire dove potevamo fare meglio. Sappiamo che tra 48 ore siamo di nuovo in campo e dobbiamo correggere quanto sbagliato oggi”.

Come sta Sanchez?

“Sta bene. Non ha fatto preparazione, sta lavorando ed è un giocatore che ci aiuterà. Sarà un giocatore che ci darà una mano, ma l’infortunio di Arnautovic ci toglierà delle rotazioni. Dobbiamo andare avanti e recuperare giocatori come Sensi e Cuadrado che saranno utili per le rotazioni”.

JOVIC FLOP AL MILAN, QUANDO IL PROCURATORE CONTA PIU DEL MERITO