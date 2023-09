Jovic è la dimostrazione evidente che nel calcio spesso conta più il procuratore che il merito sportivo

Il calcio, come la vita, dovrebbe essere un posto dove prevale la meritocrazia. Purtroppo però, come ben sappiamo, sia nella vita di tutti i giorni e sia nel mondo del calcio, questo non sempre accade. Capita dunque che un giocatore che delude alla Fiorentina e non viene ritenuto all’altezza di giocare nella squadra viola si trasferisca al Milan. Strano ma vero. Passare dalla Fiorentina al Milan dovrebbe essere, nella normalità delle cose, quasi un passo in avanti, ergo, arrivare dopo aver fatto delle cose buone, non di certo dopo quello che Jovic (non) ha fatto vedere a Firenze.

Svogliato, indisponente, avulso dal gioco, con all’attivo solo 6 gol in campionato (ci sono difensori che hanno segnato di più). Alla Fiorentina avrebbe dovuto prendere il posto di Dusan Vlahovic invece Jovic si è rivelato un vero e proprio flop. A guardarlo da vicino ti dava l’impressione di un giocatore che quasi ti stesse facendo un favore nel giocare a calcio. Eppure si tratta di un ragazzo dalle elevati doti tecniche non indifferenti.

L’errore è stato probabilmente non porsi la domanda sul motivo per cui il Real Madrid non solo lo abbia regalato alla società viola a titolo definitivo ma gli pagava anche metà ingaggio (due milioni e mezzo netti). In pratica il club spagnolo ha pagato la Fiorentina affinchè prendesse il calciatore. Il motivo di tale scelta è stata nota nel corso della stagione. Ricordiamo che l’attaccante guadagna 5 milioni e mezzo netti a stagione. Dopo la grande bocciatura alla Fiorentina solo un grande procuratore poteva mandarlo in una squadra migliore, ed ecco arrivare il Milan nell’ultimo giorno di mercato.

La notizia delle ultime ore è stata alquanto inattesa: Jovic è stato escluso da Pioli perchè non considerato in una forma accettabile. Proprio per la partita che avrebbe dovuto vederlo in campo dato il turnover nel Milan e l’esclusione di Giroud, di cui il serbo è il sostituto designato. Una sorpresa per tanti ma non per tutti. Insomma, qualcuno chieda scusa a Italiano e alla Fiorentina che, dopo averlo bocciato in questa estate, hanno dovuto sentire anche qualche critica per una scelta tanto ovvia quanto logica. Pazzesco.

