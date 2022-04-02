Inzaghi: "Contro la Fiorentina abbiamo approcciato male, nel secondo tempo abbiamo giocato bene"

Simone Inzaghi è tornato a parlare della partita giocata contro la Fiorentina alla vigilia della gara contro la Juventus

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è tornato sulla partita pareggiata in casa contro la Fiorentina, questa l'analisi del tecnico nerazzurro: "Nel secondo tempo abbiamo giocato bene contro la Fiorentina, ma abbiamo approcciato male la partita. Domani sarà determinante l'approccio contro la Juventus" conclude Inzaghi.

LA CONFERENZA STAMPA DI VINCENZO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/italiano-cabral-giochera-bonaventura-e-odriozola-non-ci-saranno-solo-2-giorni-per-prepararla/171077/