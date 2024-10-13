Spalletti non ci sta: "Io non ho mai fatto il nome di Inzaghi, le mie parole sono state strumentalizzate"

Luciano Spalletti fa marcia indietro sulle dichiarazioni che aveva fatto per commentare la telefonata tra gli ultras dell'Inter e Inzaghi

'Rai Sport' nel corso di 'Diretta Azzurra' ha riportato ulteriori dichiarazioni di Luciano Spalletti in merito alla sua risposta sull'inchiesta ultras rilasciate nel giorno di Italia-Belgio. In merito alla notizia di una pace fatta con l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, questo il chiarimento del CT: "Io non ho da chiarire niente, io ho solo da spiegare ciò che ho risposto. Mi è stata fatta una domanda su una situazione e io rispondo per come mi comporterei io. Poi che sia stata strumentalizzata è un problema di altri, ci hanno voluto mettere Inzaghi sopra..."

Poi ha aggiunto: "Che ci sia questa situazione che sta vivendo Inzaghi a me dispiace moltissimo perché a Inzaghi voglio bene così come voglio bene a tanti colleghi, io non sono invidioso di nessuno. Io ho soltanto detto ciò che io ho risposto e riguarda me perché la domanda era rivolta a me. Io rispondo come farei io, non ho da chiarire nulla a nessuno. Ho solo risposto su come mi comporterei io in certe situazioni".

Giovedì scorso Spalletti sul tema si era espresso così: "A me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse, l’ho vista come una cosa nuova. Anche perché, se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco. Però poi so anche riattaccare".

LA TELEFONATA DI SPALLETTI A INZAGHI

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