Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all’Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta…

Il futuro di Albert Gudmundsson alla Fiorentina non è cosi certo. Il calciatore islandese è stato uno dei grandi colpi della società viola nell’ultimo mercato estivo e dopo un lungo corteggiamento (era stato vicino anche nel gennaio 2024) è approdato in viola nel tripudio generale per con la formula del prestito oneroso di 8 milioni con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. In totale un’operazione da 25 milioni di euro. In estate però la Fiorentina non era l’unica società interessata al trequartista. Anche l’Inter era molto attratta dal classe 1997, ci aveva messo gli occhi per tutta la stagione scorsa in cui aveva fatto grandi cose al Genoa, pronta poi a sferrare il colpo decisivo una volta iniziato il mercato estivo. Poi però, a bloccare il tutto, ci sono state le precarie condizioni finanziarie del club milanese che ha dovuto mollare l’obiettivo con il malcontento di Inzaghi che lo aveva messo in cima ai suoi obiettivi.

In questa stagione Gudmundsson ha segnato 8 gol in totale, alcuni decisivi, come quelli contro Lazio, Juventus, Milan e Genoa, ma anche il gol nel ritorno di Conference League contro il Panathinaikos. La sua media gol, considerati i minuti giocati, è molto alta. Tuttavia però il rapporto con Palladino non è mai decollato e lo stile di gioco dell’allenatore viola non lo ha valorizzato al meglio. Per questo motivo sono in corso delle riflessioni in casa viola sul suo riscatto e probabilmente verrà chiesto uno sconto al Genoa. A questo punto potrebbe tornare in gioco l’Inter che segue con interesse la vicenda, magari un anno dopo potrebbe vestire di nerazzurro Albert..