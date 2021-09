Italiano e Inzaghi i maestri del cambiamento mentale di Fiorentina e Inter: nuova dimensione per i viola

Stasera al Franchi la Fiorentina batte l’Inter va in testa alla classifica dove affianca il Napoli. E’ già un motivo sufficiente per parlare di un campionato nuovo, come era stato previsto. Per la Fiorentina è la nuova dimensione, per l’Inter la natura. Italiano e Inzaghi hanno fatto in fretta a cambiare la testa di Fiorentina e Inter. Il primo doveva non rafforzarla ma ribaltarla, la squadra veniva da stagioni di depressione, mesi fa la partita con l’Inter sarebbe stata attesa con preoccupazione a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

