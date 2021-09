Tuttosport, Vlahovic, l’Inter ci ha provato, Commisso ha chiuso ogni spiraglio. Il retroscena

L’Inter, una volta compreso che quella per convincere Lukaku a declinare l’offerta del Chelsea era una guerra persa, aveva posto in cima ai suoi pensieri proprio Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, che iniziò a far intravedere le stimate del fuoriclasse segnando un gol da urlo proprio contro i nerazzurri. Impossibile per Rocco Commisso, il presidente viola da subito non ha voluto aprire spiragli, così l’Inter nonostante avesse le risorse per fare un’offerta importante alla Fiorentina, ha battuto la ritirata. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA-INTER È ANCHE COMMISSO CONTRO ZHANG: ACCUSE E PROVOCAZIONI, NERAZZURRI IRRITATI