Inzaghi: “La Fiorentina ha grandi campioni, ma li abbiamo già battuti. La classifica dice che siamo alla pari”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina, incontro cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Ecco le sue parole:

CONDIZIONE BENEVENTO “Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma la partita contro lo Spezia ha dato grande carica e coraggio e abbiamo svolto un ottimo lavoro in settimana. Vogliamo fare un’altra grande partita”.

CLASSIFICA FIORENTINA “Credo non se lo aspettasse nessuno. I valori della Fiorentina sono importantissimi, ma all’andata li abbiamo già battuti e la classifica dice che siamo quantomeno alla pari. Dalla prima giornata ad oggi non siamo mai stati negli ultimi tre posti e questo ci deve dare coraggio. Ce la possiamo fare”.

IMPORTANZA DELLA GARA “Tutte le partite sono importanti a questo punto della stagione. Il campo dirà se sarà meglio osare o gestire la gara in attesa della zampata giusta. Dall’altra parte ci sono undici giocatori forti, che avranno preparato la sfida con intelligenza. La lettura nell’arco dei 90 minuti farà la differenza, sono d’accordo. Ma la Fiorentina ha grandi campioni che, in una gara secca, possono fare la differenza. Ringrazio molto Prandelli, un allenatore eccellente che ha speso parole d’elogio per il Benevento. E’ un tecnico preparatissimo, non lo scopro certo io. A Firenze ci siamo imposti, vincere domani ci darebbe uno slancio forse decisivo“.

