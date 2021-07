Paura per l’ex Fiorentina Babacar: E’ in ospedale per uno spasmo cardiaco in allenamento

Tanta, tantissima paura per l’ex attaccante della Fiorentina Khouma El Babacar in allenamento. Il giocatore prima del consueto allenamento con l’Alanyaspor in Turchia, avrebbe accusato un malore – definito come spasmo – cardiaco, e dunque trasportato in ambulanza al Burdur State Hospital. Il club tramite i suoi canali ufficiali, ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto ad esami strumentali più approfonditi.

La redazione di Labaroviola invia un abbraccio a Babacar sperando possa rimettersi quanto prima.

CorSport, Kokorin scalpita, nelle prossime ore sarà a Firenze. La Fiorentina vuole puntare su di lui