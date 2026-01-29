Criscitiello: “Servirebbe un presidente che sia un mix tra Rocco Commisso e De Laurentiis”

Il direttore di Sportitalia, Criscitiello, è intervenuto durante il Podcast di Cose Scomode di Aura Sport facendo il confronto sulle due figure che rappresentano il Napoli e la Fiorentina ovvero Commisso e De Laurentiis: “Il Napoli sotto certi aspetti è fermo ancora al 2006: per le strutture e l’organizzazione così come per il settore giovanile. De Laurentiis è un grandissimo presidente su risultati e bilancio, perché i dati parlano, è però indietro sotto altri aspetti. Il povero Commisso invece vedeva e costruiva e ciò che non ha costruito è per colpa della politica e della burocrazia italiana, non per colpa sua”. Criscitiello conclude dicendo: “Commisso ha creato un centro sportivo, un settore giovanile, una foresteria, lo stadio a metà. Ci vorrebbe un mix tra i due? Ovvio. De Laurentiis però sta guardando troppo al presente, dovrebbe andare avanti”.