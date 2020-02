L’ultimo caso arbitrale nel campionato di Serie A è stato firmato dall’arbitro Giua, che punito l’attaccante polacco del Napoli Milik per una simulazione, non commessa e un mancato fallo da rigore. La mancata consultazione del Var ha mandato fatto infuriare il presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha commentato così l’episodio: “Chiedere danni? Perché no? Il principio dice ‘chi sbaglia paga’ assiste tutti i processi democratici in cui ci si confronta. E il calcio non fa differenza. Se un giudice sbaglia nell’emettere una sentenza può essere chiamato a risarcire i danni cagionati. L’arbitro non dovrebbe sottostare alle stesse regole? Quest’anno il Napoli si è visto negare troppi rigori”.