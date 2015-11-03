Notizie Giua Fiorentina

Moviola CorSport: "Bravo Giua, nessun fallo da rigore su Sottil. Manca un giallo a Comuzzo"
05 dicembre 2024 09:30
Il fischietto per Lecce-Fiorentina sarà Giua, volto noto alla formazione salentina, VAR a Mazzoleni
31 gennaio 2024 13:05
Sarà Antonio Giua a dirigere Fiorentina-Sampdoria. Con lui i viola non hanno mai pareggiato
27 aprile 2023 16:30
Moviola CorSport: "Giua non è pronto per la Serie A. Si perde la "schiacciata" di Gyasi in area"
01 novembre 2021 10:30
Designazione arbitrale, sarà Antonio Giua a dirigere Fiorentina-Spezia. Chiffi e Volpi al Var
29 ottobre 2021 12:50
De Laurentiis pensa al risarcimento arbitrale: "Se un giudice sbaglia nell'emettere una sentenza può risarcire i danni"
15 febbraio 2020 10:04
Hellas Verona-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Giua. Al Var ci sarà Nasca
21 novembre 2019 11:13
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