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Notizie Giua Fiorentina

Moviola CorSport: "Bravo Giua, nessun fallo da rigore su Sottil. Manca un giallo a Comuzzo"

05 dicembre 2024 09:30

Il fischietto per Lecce-Fiorentina sarà Giua, volto noto alla formazione salentina, VAR a Mazzoleni

31 gennaio 2024 13:05

Sarà Antonio Giua a dirigere Fiorentina-Sampdoria. Con lui i viola non hanno mai pareggiato

27 aprile 2023 16:30

Moviola CorSport: "Giua non è pronto per la Serie A. Si perde la "schiacciata" di Gyasi in area"

01 novembre 2021 10:30

Designazione arbitrale, sarà Antonio Giua a dirigere Fiorentina-Spezia. Chiffi e Volpi al Var

29 ottobre 2021 12:50

De Laurentiis pensa al risarcimento arbitrale: "Se un giudice sbaglia nell'emettere una sentenza può risarcire i danni"

15 febbraio 2020 10:04

Hellas Verona-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Giua. Al Var ci sarà Nasca

21 novembre 2019 11:13

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