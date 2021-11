Moviola CorSport: “Giua non è pronto per la Serie A. Si perde la “schiacciata” di Gyasi in area”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Spezia: “Restiamo della nostra: Giua non è pronto per la A. si perde una “schiacciata” di Gyasi e deve ricorrere all’OFR prima non aveva visto un contatto fra Nikolaou e Castrovilli e un tocco di braccio sinistro di Erlic su colpo di testa di Milenkovic. Vlahovic offside, ok annullare”.

