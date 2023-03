De Laurentiis prende in giro Allegri: “Venne a insegnarmi calcio nel mio ufficio, poi presi Spalletti…”

“Luciano Spalletti resterà a Napoli”, ha detto Aurelio De Laurentiis stamattina al Maschio Angioino mentre il suo allenatore stava per ricevere il Premio Bearzot. Una notizia che ovviamente poi andrà approfondita nel senso che essendoci una clausola per prolungare il contratto di Spalletti fino al 2024 è logico immaginare che il presidente del Napoli faccia valere questa opzione ma allo stesso modo l’idea del club è di allungare almeno fino al 2025 il rapporto con l’allenatore dell’ormai imminente terzo scudetto.

De Laurentiis ha svelato come ha scelto Spalletti per il dopo Gattuso: “Ci avevo già provato a prenderlo ai tempi in cui lui poi tornò alla Roma, virai su altri e se le regole del calcio non fossero state disattese forse lo scudetto lo avremmo vinto anche prima (chiaro il riferimento ai 91 punti di Sarri, ndr) – ha detto De Laurentiis -. Luciano è stata una felice intuizione che ho dovuto un po’ nascondere, lo andai a trovare al “bosco verticale” a Milano quando Ringhio non stava bene. Spalletti mi disse che sarebbe venuto a giugno ma gli strappai una promessa anche in caso di addio immediato di Gattuso, che poi non volli esonerare. Per “occultarlo” passai per Conceicao e Allegri, che mi venne a fare quattro volte lezione di calcio a Roma, ed alla fine venne lui”.

Dal canto suo, Spalletti ha raccontato di “essere arrivato a Napoli in un momento di indifferenza nel quale c’era bisogno di compattarsi facendo corpo unico contro le difficoltà che c’erano allora”. Spalletti ha riportato invece l’entusiasmo in due anni, ed in pratica lo scudetto dopo 33 anni: “Oggi ho camminato per la città, avete visto quanto è bella Napoli adesso: fa davvero impressione, diventano gli occhi azzurri a guardare ora la città. Camminando si percepisce amore, passione e ovviamente pressione perché è ancora il tempo del lavoro e poi si vedrà se si festeggerà o meno”.

Il riferimento è ovviamente alla Champions: “Non vediamo l’ora di andarci a confrontare nei quarti di finale perché a volte il tempo passa per non ripassare più… Non si porta dentro il passato in queste partite nelle quali si riparte da zero ed era una delle qualità di Bearzot – che è stato fonte di ispirazione per la nostra categoria – riuscire a portare avanti le proprie idee con coerenza partita per partita senza mai guardare indietro”.

Spalletti si è detto convinto del fatto che i suoi calciatori daranno ancora dimostrazione di non aver staccato la spina ed ha svelato un curioso retroscena su Kvaratskhelia: “De Laurentiis aveva giustamente dei dubbi sull’adattabilità immediata del ragazzo al calcio italiano, anche se io avevo chiesto a qualche amico che avevo in Russia e mi dicevano che era bravissimo: la verità è che adesso i confini calcistici sono più sottili”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

