Corriere dello Sport, sarà Sergio Conceição il nuovo allenatore del Napoli. Spalletti rimane libero

Sarà Sergio Conceição l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato il Corrieredellosport.it che scrive: “Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrà presentato nei prossimi giorni”. Dopo l’addio di Gattuso, sempre più in orbita Lazio, De Laurentiis ha già deciso chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra. Il nome di Conceição era stato accostato anche alla Lazio in caso di separazione tra il club e Simone Inzaghi. A questo punto Luciano Spalletti, desiderio di tanti tifosi viola, potrebbe essere un nome buovo per la Fiorentina.

