De Laurentis “Abbiamo vinto due scudetti senza centro sportivo come il Viola Park. Ci sono delle priorità”

A margine del Giffoni Film Festival, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del nuovo centro sportivo in fase di progettazione a Pozzuoli, rispondendo a chi lo paragona al Viola Park della Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport:

“Abbiamo vinto due scudetti pur avendo centri sportivi validi, ma non eccezionali, funzionali soprattutto alla prima squadra e meno agli altri reparti. Eppure, abbiamo ottenuto risultati e valorizzato giovani poi mandati in prestito. Non ci manca nulla, ma il centro sportivo va inserito in un contesto più ampio, con delle priorità da rispettare.

Abbiamo esaminato 25 siti diversi per realizzarlo: in Campania e altrove il territorio è stato devastato, in alcuni casi sepolto sotto rifiuti. Se durante i carotaggi troviamo materiali contaminati o acqua nel sottosuolo, come possiamo costruire campi da calcio? Ora abbiamo individuato un’area di 22 ettari e mezzo. Dobbiamo verificare la fattibilità e l’accessibilità, capire quali mezzi pubblici arrivano lì e quanto tempo impiegherebbe, ad esempio, un ragazzino di 10 o 11 anni per raggiungerlo. Perché saranno loro, in futuro, i principali fruitori della struttura.”