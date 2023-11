TMW, la Fiorentina è pronta all’offerta per De La Vega, esterno offensivo del Lanus

La Fiorentina continua a seguire Pedro de la Vega. L’esterno d’attacco classe 2001 di Olavarria, come raccolto da TMW al TransferRoom di Estoril, in Portogallo, resta uno dei nomi caldi anche per le società italiane nel mercato di gennaio. Questo perché ha il passaporto italiano, questo perché è uno dei giocatori più interessanti di tutto il Sudamerica. La Fiorentina, con l’uomo mercato Nicolas Burdisso, ha però di fatto già fatto capire al Lanus di esser pronto a un’offerta per regalare a Vincenzo Italiano il ragazzo. Quella Viola è una società che ha una straordinaria storia con gli argentini, cosa che può certamente favorire anche l’appeal gigliato per De La Vega.