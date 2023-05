Dal centro sportivo: buone notizie, tutti presenti, Cabral c’è, si allena regolarmente in gruppo

Questa mattina la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per la seduta prima della partenza per la Svizzera, dove domani alle 21:00 affronterà il Basilea, per la semifinale di ritorno di Conference League. Tutti presenti in gruppo, c’è anche Cabral che ha recuperato dalla botta al piede, dopo aver saltato il match di campionato.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, GONZALEZ SI GIOCA IL FUTURO ALLA FIORENTINA: IN ESTATE IL LEICESTER PUÒ TORNARE SU DI LUI