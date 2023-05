Italiano: “Primo tempo perfetto. Mi dà fastidio, adesso al ritorno si chiuderanno ancora più in difesa”

Conferenza stampa di Vincenzo Italiano, le parole dell’allenatore della Fiorentina in sala stampa:

“La squadra ha fatto una buonissima partita, contro squadre di questa caratura non si può concedere nulla, la nostra mancanza è stata non fare il secondo gol, abbiamo proposto e non siamo riusciti. Il loro gol nasce da un rilancio sbagliato del portiere e ci hanno puntato, andremo li a giocarci le nostre chance perchè ne abbiamo

Il gol subito è un episodio, non siamo riusciti a contrastare la palla, alla fine prendiamo gol da una punizione, abbiamo fatto sempre noi la partita, qualcosina devi concedere, penso che la Fiorentina abbia fatto una buonissima partita, con Ikonè potevamo fare il secondo. Mi dà fastidio andare con questo risultato in Svizzera perchè si metteranno dietro anche di più ma comunque possiamo fare noi la partita

Prepareremo la gara di campionato e poi ci penseremo, loro hanno sfruttato queste due situazioni, bravi loro ma noi ce la giocheremo. Dobbiamo sfruttare le situazioni che avremo. Mancano 20 giorni alla fine della stagione, questa partita la perdi e non meritavamo di perdere, dobbiamo tornare alla vittoria, stiamo mentalmente bene e fisicamente stiamo tenendo botta. A Napoli non potevamo fare di più,

Lo stadio è stato perfetto, l’approccio è stato ottimo, Cabral ha fatto gol, stadio fantastico, l’approccio è stato quello che volevamo anche grazie al pubblico, era tutto apparecchiato per cercare molto meglio. Su quella palla siamo messi bene, la posizione è corretta, ci hanno puntato la linea, quando si subisce gol qualcosa sbagli, è stato l’unico tiro nel secondo tempo concesso”

IL DATO DEGLI SPETTATORI PRESENTI ALLO STADIO FRANCHI