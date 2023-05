Non è mancato l’apporto dei tifosi viola allo stadio Franchi per Fiorentina-Basilea. Infatti per la gara di andata della semifinale di Conference League erano presenti 34.272 spettatori per un incasso di 890.909 euro. Di questi, 2.300 circa erano i tifosi del Basilea venuti dalla Svizzera e presenti nel settore ospiti.

FREY ACCOLTO DA COMMISSO E ACCLAMATO DAI TIFOSI