Frey abbraccia Commisso e sventola la bandiera della Fiorentina, tifosi cantano per lui: “Quanta…”

Sebastien Frey è tornato allo stadio Franchi per vedere la gara tra Fiorentina e Basilea, ad accoglierlo il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, con il quale ha scambiato abbracci e tante parole prima dell’inizio della gara. L’ex portiere viola è stato festeggiato dai tifosi presenti in tribuna che gli hanno tributo cori e applausi, in risposta Frey ha preso la bandiera della Fiorentina e l’ha sventolata. Un bel momento in cui i tifosi viola hanno dimostrato, a distanza di anni, tutto il loro affetto per il francese.

